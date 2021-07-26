Филиппинская тяжелоатлетка Хидилин Диас выиграла олимпийское золото в весе до 55 кг

Фото olympics.com
Новости темы "Олимпиада в Токио"
26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Очередной комплект наград разыграли участники олимпийского турнира по тяжелой атлетике, передает корреспондент БЕЛТА.
В состязаниях женщин в весовой категории до 55 кг чемпионский титул завоевала филиппинская спортсменка Хидилин Диас, набравшая в сумме двоеборья 224 кг (97 кг - рывок и 127 кг - толчок). Серебряным призером стала китаянка Ляо Цуюнь - 223 кг (97 кг и 126 кг), бронза в активе представительницы Казахстана Зульфии Чиншанло - 213 кг (90 кг и 123 кг).
Тяжелоатлеты разыгрывают в Токио 14 комплектов олимпийских наград - по 7 у мужчин и женщин. Беларусь представят Дарья Наумова (76 кг) и Евгений Тихонцов (96 кг).-0-