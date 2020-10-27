27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Финал четырех" Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд перенесен в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

В решающую стадию турнира, старт которого был намечен на 1 ноября, пробились гродненский "Коммунальник-ГрГУ", "Минчанка", "Минчанка-2" и брестское "Прибужье". Новые даты матчей станут известны позже.

В четвертьфинальных поединках "Коммунальник-ГрГУ" остановил турнирное продвижение мозырской "Жемчужины Полесья" - 2:3, 3:2 ("золотой сет" - 15:3). "Минчанка-2" победила могилевский "Коммунальник-МГУ" - 3:0, 2:3, а "Прибужье" дважды было сильнее соперниц по областному дерби из "Атланта" (Барановичи) - 3:0, 3:0.-0-