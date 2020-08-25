"Финал четырех" Кубка Салея по хоккею пройдет в Гомеле

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Финал четырех" Кубка Салея сезона-2020/21 пройдет в Гомеле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Помимо подопечных Сергея Стася за Кубок Салея будут бороться минское "Динамо" и "Юность". Еще один участник решающей стадии турнира определится в очном противостоянии "Динамо-Молодечно" и оршанского "Локомотива", которое состоится в 26 августа.

Жеребьевка финального раунда Кубка пройдет 27 августа. Столичные команды будут разведены по турнирной сетке и сыграют с победителями групп А и В.

Матчи "Финала четырех" Кубка Салея состоятся 29 и 30 августа. На субботу намечены полуфиналы, в воскресенье уступившие команды сыграют поединок за бронзовые медали, а победители разыграют главный трофей.-0-