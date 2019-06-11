"Финал четырех" Кубка Салея пройдет в Орше

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решающая стадия розыгрыша Кубка Беларуси по хоккею состоится в Орше. "Финал четырех" Кубка Салея, как еще называют этот турнир, пройдет в Ледовом дворце 17 и 18 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
Команды будут разбиты на две подгруппы, победители которых отправятся в Оршу. За почетный трофей поборются также минские "Динамо" и "Юность", которые получили пропуск в "финал четырех" автоматически.
Действующим обладателем Кубка Салея является гродненский "Неман". Хоккеисты минского "Динамо", которые после долгого перерыва вновь сыграют в Кубке Беларуси, последний раз выигрывали этот трофей в 2006 году.-0-
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