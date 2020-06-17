"Финал четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу перенесен из Минска в Барселону

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решающий этап Лиги чемпионов по мини-футболу 2020 года перенесен из Минска в испанскую Барселону. Такое решение принял сегодня исполком УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первоначально "Финал четырех" должен был пройти 24-26 апреля на паркете "Минск-Арены" с участием испанских клубов "Барселона" и "Мурсия", а также российских "Тюмени" и КПРФ из Москвы. Однако в связи с пандемией коронавируса УЕФА сначала отложил турнир на неопределенный срок, а сегодня решил перенести его в Барселону на 8-11 октября.

По решению УЕФА, белорусская столица станет хозяином следующего сезона "Финала четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу, который намечен на апрель 2021 года.-0-