Финал футбольной Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финальный матч Лиги чемпионов между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" из Стамбула в Порту, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение принято сегодня в связи с тем, что Великобритания внесла Турцию в красный список стран из-за коронавирусных проблем и английские болельщики не смогли бы посетить финал. В связи с тем, что зрители год не имели возможности посещать стадионы, УЕФА счел необходимым сделать все возможное, чтобы болельщики обоих финалистов могли посетить главную игру Лиги чемпионов. УЕФА обсуждал перенос матча в Англию, но добиться необходимых исключений из правил карантина в Великобритании не удалось. После этого на помощь пришли португальские власти и национальная федерация футбола, которые быстро уладили все формальности и предложили УЕФА подходящий стадион. Португалия входит для британцев в зеленый список и поэтому игрокам и болельщикам не придется проходить карантин после возвращения из Порту.

Окончательное число зрителей на трибунах арены "Драгау", вмещающих 52,2 тыс. человек, будет утверждено после консультаций с португальской стороной. Болельщикам обоих участников финала будет выделено по 6 тыс. билетов.-0-