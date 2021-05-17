Финал гандбольного турнира "Стремительный мяч" стартовал в Минске

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня стартовал финальный этап соревнований юных гандболистов "Стремительный мяч - 2021", в которых участвуют юноши и девушки 2007-2008 годов рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

На предварительном этапе команды разделены на группы:

юноши:

А - "Минск-1", Гомельская область, Гродненская область, Минская область;

Б - "Минск-2", Брестская область, Могилевская область, Витебская область;

девушки:

А: "Минск-1", Гомельская область, Брестская область, Витебская область;

Б: "Минск-2", Могилевская область, Гродненская область, Минская область.

После группового этапа по две лучшие команды выйдут в полуфиналы и продолжат борьбу за награды. Решающие поединки за призовые места состоятся 21 мая площадках Дворца спорта "Уручье" и Республиканского центра олимпийского резерва (ул.Филимонова, 55).

Состязания будущих гандбольных звезд проводятся с 2007 года. В организационный комитет вошли Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Мингорисполком, Белорусская федерация гандбола и БРСМ. По традиции соревнования проводятся в три этапа: сначала проходят районные и городские отборочные турниры, победители которых получают право сыграть в финальном этапе, причем каждый год он проводится в разных регионах страны для популяризации гандбола.

Победители и призеры награждаются специальными призами Президентского спортивного клуба, кубками, медалями и дипломами. В церемонии участвуют прославленные белорусские звезды гандбола, среди которых олимпийские чемпионы Александр Каршакевич, Андрей Барбашинский, Константин Шароваров и другие известные мастера.-0-