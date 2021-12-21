Финал Континентального кубка IIHF перенесен на март 2022 года

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал Континентального кубка, который должен пройти в датском Ольборге с участием ХК "Гомель", перенесен с января на март 2022 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Матчи пройдут с 4 по 6 марта. Согласно изменившимся условиям проведения еврокубкового турнира его участники - датский "Ольборг", белорусский "Гомель", казахстанская "Сарыарка" и польская "Краковия" - до 22 декабря должны подтвердить свое участие в турнире с новыми датами.

IIHF решила перенести турнир после консультаций с клубами из-за распространения нового штамма коронавируса.-0-