Финал Кубка Беларуси по футболу пройдет 23 мая в Гомеле

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный поединок 30-го розыгрыша Кубка Беларуси по футболу состоится 23 мая в Гомеле. Такое решение принято сегодня на заседании исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомельский стадион "Центральный" во второй раз примет решающий кубковый матч. В первый раз это было в 2015 году, когда футболисты борисовского БАТЭ завоевали Кубок страны, разгромив солигорский "Шахтер" со счетом 4:1.

В четвертьфинальной стадии нынешнего розыгрыша сыграют: БАТЭ (Борисов) - "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Арсенал" (Дзержинск), "Минск" - "Ислочь" (Минский район), "Шахтер" (Солигорск) - "Неман" (Гродно) -0-