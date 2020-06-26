Финал Кубка Федерации перенесен на апрель 2021 года

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап нынешнего Кубка Федерации перенесен на апрель 2021 года. Такое решение приняла сегодня Международная федерация тенниса (ITF), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первоначально финал главного командного турнира этого года в женском теннисе должен был пройти в Будапеште 14-19 апреля, но в середине марта в связи с пандемией COVID-19 было решено отложить его проведение. В итоге ITF решила провести турнир с 13 по 18 апреля 2021 года на грунтовых кортах Laszlo Papp Arena венгерской столицы.

Жеребьевка финала остается в силе. Теннисистки сборной Беларуси на первом этапе сыграют в группе В с командами Бельгии и Австралии. Победитель этой группы затем сразится с лучшей командой предварительной группы D, где выступят теннисистки из Чехии, Германии и Швейцарии. Составы остальных групп: А - Франция, Россия, Венгрия; С - США, Испания, Словакия.-0-