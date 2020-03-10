Финал республиканских соревнований по биатлону "Снежный снайпер" перенесен на апрель

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба перенесен на 20-26 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе республиканского государственно-общественного объединения.

Причиной такого решения стало неудовлетворительное состояние снежного покрова в РЦОП "Раубичи". Сообщается также, что лыжная составляющая проекта будет заменена легкоатлетическим кроссом на аналогичной дистанции. Точная программа состязаний станет известна позднее.-0-