Финал республиканских соревнований по хоккею "Золотая шайба" пройдет в Бобруйске 16-19 марта

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков 2006-2008 годов рождения "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в дивизионе А пройдет в Бобруйске 16-19 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

За победу будут бороться восемь команд. Торжественная церемония открытия состязаний пройдет 16 марта в 17.30. Финальный матч и игра за третье место состоятся 19 марта.

История соревнований "Золотая шайба" насчитывает более полувека. С распадом СССР был некоторый период спада в развитии детского любительского хоккея. В Беларуси турнир был возрожден по инициативе главы государства. С 1997 года состязания проводятся на призы Президента. Организаторами республиканских соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.-0-