Финал республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба" пройдет в Минске

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 3 по 6 марта пройдет финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь в старшей возрастной группе (2006 -2007 года рождения) дивизиона "А". Матчи примет малая арена столичного спорткомплекса "Чижовка-Арена". В Минске пройдут три из четырех финалов турнира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

В дивизионе "А" принимают участие команды из городов и районов страны, где есть крытые ледовые арены. В этом году за победу среди юных хоккеистов 2006-2007 годов рождения поспорят следующие дружины: "Атлант" (Кобринский район Брестской области), "Северные Рыси" (Витебск), "Металлург Жлобин" (Жлобинский район Гомельской области), "Принеманские Ястребы" (Октябрьский район, Гродно), "Шахтер" (Солигорский район Минской области), "Торнадо" (Заводской район Минска), "Партизан" (Партизанский район Минска), Мираж (Горки Могилевской области).

Согласно расписанию турнира, 3-5 марта команды проведут игры группового раунда. Финальный матч (начало в 14.00) и поединки за 7-е (9.30), 5-е (11.00) и 3-е места (12.30) запланированы на субботу 6 марта. Звание действующего чемпиона будет защищать команда "Торнадо".

Стоит отметить, что помимо соревнований, для участников "Золотой шайбы", с учетом эпидемиологической ситуации в стране подготовлена небольшая развлекательно-оздоровительная программа.

Организаторами соревнований выступили: Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, ОО БРСМ, Ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь", РГОО "Президентский спортивный клуб".-0-