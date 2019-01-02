Финал республиканских соревнований "Золотая шайба" пройдет в Минске

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков в возрастной группе 2002-2004 годов рождения "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в дивизионе "А" пройдет в Минске с 3 по 7 января на малой площадке "Чижовка-Арены" и ледовой арене Дворца спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матчи будут проводиться одновременно с играми XV Рождественского турнира любителей хоккея на призы Президента Беларуси. Юные игроки финальных соревнований станут зрителями церемонии открытия соревнований среди любителей, а победители и призеры "Золотой шайбы" получат заслуженные награды от известных в прошлом хоккеистов на церемонии закрытия турнира. Во время "Золотой шайбы" ребята посетят матчи с участием команды главы государства Александра Лукашенко, а также игры минского "Динамо" (в чемпионате Континентальной хоккейной лиги) с питерским СКА (4 января) и московским ЦСКА (6 января). Посетят музей истории Великой Отечественной войны.
В отборочном этапе в дивизионе А приняли участие 143 команды и 2452 хоккеиста. Каждая область делегировала победителя, а город Минск - победителя и финалиста отборочных соревнований.
В 2019 году в финале участвуют следующие команды:
Группа А ("Чижовка-Арена", малая площадка) -
"Грифоны" (Центральный район Минска);
"Металлург" (Жлобин, Гомельская область);
"Шахтер" (Солигорск, Минская область);
"Принеманские ястребы" (Октябрьский район Гродно).
Группа Б (Дворец спорта, малая площадка) -
"Партизан" (Партизанский район Минска);
"Сокол" (Горки, Могилевская область).
"Северная столица" (Витебск, Витебская область)
"Атлант" (Кобринский район, Брестская область);
Первыми на лед 3 января в группе А выйдут юные хоккеисты солигорского "Шахтера" и "Принеманских ястребов" из Гродно (начало в 10.30). Победители прошлого года "Грифоны" в стартовом матче сыграют в 15.30 с "Металлургом" из "Жлобина".-0-
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