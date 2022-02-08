Финал соревнований "Снежный снайпер" соберет в "Раубичах" более 160 юных биатлонистов

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал финальный этап республиканских соревнований "Снежный снайпер", участие в котором принимают 168 юных биатлонистов из областей и Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

Спринтерские гонки состоятся в "Раубичах" 11 февраля, а уже 13 февраля пройдут гонки с массовым стартом и смешанные эстафеты.

Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба проводятся с 2007 года. Юные спортсмены сначала выходят на старты в рамках школьных, районных и областных этапов, а затем самые меткие и быстрые борются за награды в республиканском финале. Помимо заветных кубков, медалей и дипломов каждый финалист получает сувенирную продукцию, а также всю необходимую спортивную форму для дальнейших занятий. Продемонстрировавшие самые высокие результаты становятся потенциальными кандидатами на зачисление в специализированные учебно-спортивные учреждения и в перспективе - национальную сборную страны по биатлону.-0-