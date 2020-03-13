Финал "Золотой шайбы" переносится на апрель

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалы республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в младшей возрастной группе отложены, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Решающие встречи соревнований в младшей возрастной группе (2006-2008 годы рождения) дивизиона А, а также финальные старты обеих возрастных групп в дивизионе Б, где собраны команды регионов без физкультурно-спортивных сооружений с искусственным льдом, переносятся на апрель. Конкретные даты и программа соревнований будут объявлены позднее.

История соревнований "Золотая шайба" насчитывает более полувека. С распадом СССР был некоторый период спада в развитии детского любительского хоккея. В Беларуси турнир был возрожден по инициативе главы государства. С 1997 года состязания проводятся на призы Президента. Организаторами республиканских соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.-0-