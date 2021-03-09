Финал "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе дивизиона А пройдет в Бобруйске

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в младшей возрастной группе (2008-2009 г.р.) дивизиона А пройдет в Бобруйске с 10 по 13 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.
В дивизионе А играют команды из городов и районов страны, где есть крытые ледовые арены. В решающей стадии турнира, который пройдет на льду "Бобруйск-Арены", примут участие "Олимпиец" (Брест), "Космос" (Витебск), "Зубры" (Центральный район Гомеля), "Принеманские Ястребы" (Октябрьский район Гродно), "Шкловские Льдины" (Шкловский район Могилевской области), "Локомотив-Минск" (Октябрьский район Минска) и "Торнадо" (Заводской район Минска).
С 10 по 12 марта пройдут игры групповой стадии соревнований, а 13 марта состоятся матчи за 5-е, 3-е места и финал турнира.
Финалы "Золотой шайбы" в дивизионе Б среди команд и районов страны, где нет крытых ледовых арен, пройдут в Минске ("Чижовка-Арена"): с 25 по 27 марта сыграет младшая возрастная группа (2007-2009 г.р.), а с 8 по 10 апреля - старшая возрастная группа (2005-2006 г.р.).
Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.-0-