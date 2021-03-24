Финал "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе дивизиона Б пройдет в Минске

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в младшей возрастной группе (2007-2009 г.р.) дивизиона Б пройдет в Минске с 25 по 27 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

В дивизионе Б играют команды из городов и районов страны, где отсутствуют физкультурно-спортивные сооружения с искусственым льдом. В решающей стадии турнира, который пройдет на льду "Чижовка-Арены", примут участие команды: "Двина" (Верхнедвинский район Витебской области), "Альянс" (Лельчицкий район Гомельской области), "Алмаз" (Дятловский район Гродненской области), "Вiлейскiя Шчупакi" (Вилейский район Минской области), "Кадинские Львы" (Могилевский район Могилевской области).

Состязания пройдут в формате однокругового турнира. На 25 марта намечены матчи: "Вiлейскiя Шчупакi" - "Кадинские Львы" (начало: 13.15), "Альянс" - "Двина" (14.45), "Алмаз" - "Вiлейскiя Шчупакi" (16.15). На следующий день пройдут встречи: "Кадинские Львы" - "Альянс" (9.00), "Двина" - "Алмаз" (10.30), "Вiлейскiя Шчупакi" - "Альянс" (12.00), "Кадинские Львы" - "Двина" (14.30). В заключительный день соревнований, 27 марта, состоятся игры: "Кадинские Львы" - "Алмаз" (9.00), "Вiлейскiя Шчупакi" - "Двина" (10.30) и "Алмаз" - "Альянс" (12.00).

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.-0-