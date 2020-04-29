Финалисты футбольного Кубка Беларуси определятся в Солигорске и Борисове

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня состоятся ответные полуфинальные матчи, после которых станут известны участники решающего поединка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем матче нынешние владельцы Кубка футболисты солигорского "Шахтера" примут действующего чемпиона страны

брестское "Динамо" (начало в 18.00). В первой встрече этих соперников, состоявшейся 8 апреля в Бресте, динамовцы победили со счетом 2:0. В недавнем матче 6-го тура национального первенства "Шахтер" обыграл брестчан на их поле с таким же результатом - 2:0.

В другом поединке футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" встретятся с мозырской "Славией" (начало в 20.00). Их матч в Мозыре завершился викторией "Славии" с результатом 1:0. Это была уже вторая победа мозырян над борисовчанами в этом сезоне: во втором туре чемпионата страны они сумели одержать волевую викторию над 15-кратными чемпионами страны со счетом 2:1.

Финальный поединок за футбольный Кубок Беларуси после восьмилетнего перерыва должен состояться 24 мая на поле минского стадиона "Динамо". Если трофей завоюет "Славия", то она получит путевку в квалификацию Лиги Европы. При любом другом итоге в Лиге Европы сыграет минское "Динамо", занявшее в минувшем чемпионате Беларуси четвертое место, вслед за тремя остальными полуфиналистами кубкового турнира - брестским "Динамо", БАТЭ и "Шахтером".

В решающем матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты "Шахтера" в третий раз завоевали трофей, победив "Витебск" на его стадионе с результатом 2:0.-0-