Финалисты футбольного Кубка Беларуси откроют 10-й тур национального чемпионата

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси сегодня откроют участники финального кубкового поединка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нынешние владельцы Кубка страны футболисты БАТЭ примут на поле "Борисов-Арены" аутсайдера национального первенства речицкий "Спутник". В прошлом туре борисовчане у себя дома одержали волевую викторию над футболистами брестского "Руха" (3:2), а дебютанты высшей лиги потерпели восьмое поражение, уступив на своем поле мозырской "Славии" (0:2). "Ислочь", которая впервые пробилась в финал кубкового розыгрыша, сегодня сыграет в Молодечно против "Витебска". На прошлой неделе футболисты "Ислочи" сыграли вничью в Жодино с местным "Торпедо-БелАЗом" (3:3), а витебчане у себя дома одолели столичный "Энергетик-БГУ" (3:2). Решающий поединок Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.

Два матча 10-го тура чемпионата пройдут 21 мая. В Солигорске состоится центральный поединок - лидер турнира местный "Шахтер" примет одного из своих главных конкурентов минское "Динамо". В минувший уик-энд оба соперника добились побед: "Шахтер" выиграл в Гродно у "Немана" (2:1), а столичные динамовцы на своей арене были сильнее "Сморгони". Также в пятницу "Славия" в Мозыре встретится с "Гомелем". Остальные встречи этого тура состоятся 22 мая: "Сморгонь" - "Торпедо-БелАЗ", "Минск" - "Динамо" (Брест), "Рух" - "Неман", "Энергетик-БГУ" - "Слуцк".

Положение команд после 9 туров: "Шахтер" - 27 очков, "Динамо" (Минск) - 20, БАТЭ - 20, "Динамо" (Брест) - 17, "Гомель" - 15, "Рух" - 15, "Ислочь" - 13, "Торпедо-БелАЗ" - 12, "Витебск" - 12, "Минск" - 10, "Славия" - 8, "Слуцк" - 7, "Неман" - 6, "Энергетик-БГУ" - 6, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.-0-