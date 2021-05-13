Финальная серия мужского чемпионата Беларуси по баскетболу начнется 17 мая в Минске

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальная серия за золотые медали мужского чемпионата Беларуси по баскетболу стартует в начале следующей недели в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два первых поединка серии до трех побед между действующими чемпионами страны баскетболистами "Цмокi-Мiнск" и могилевским "Борисфеном" пройдут 17 и 18 мая на арене столичного "Фалькон клуба". Затем 22 мая соперники встретятся в могилевском спорткомплексе "Олимпиец". Если после трех игр победитель не определится, то четвертый матч 23 мая также пройдет в Могилеве. Если счет в серии будет равным, то пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 26 мая в Минске. На пути к финалу столичные "драконы" трижды уверенно переиграли минский "Импульс-БГУИР" - 92:65, 101:42 и 96:62. Баскетболисты "Борисфена" в полуфинале также одержали три виктории над "Гродно-93" - 87:77, 100:69 и 83:71. Неудачники полуфинальных баталий проведут серию за бронзовые награды. Два стартовых поединка состоятся в Гродно 15 и 16 мая, третья встреча пройдет 21 мая в Минске

Минские "Цмокi" 12 раз становились чемпионами Беларуси, восемь титулов у "Гродно-93", столичный "Виталюр" четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.-0-