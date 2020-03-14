Финальный этап Кубка Федерации отложен

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап розыгрыша Кубка Федерации в ранее намеченные сроки не состоится. Такое решение принято Международной теннисной федерацией (ITF) в связи с пандемией коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финал женского командного чемпионата мира должен был пройти в Будапеште с 14 по 19 апреля. Среди его 12 участников и сборная Беларуси, которая в квалификации победила в Гааге команду Нидерландов со счетом 3:2. Сроки проведения финальной стадии Fed Cup - 2020 будут определены позже.

Из-за опасности распространения COVID-19 руководство ITF также остановило все теннисные турниры как минимум до 20 апреля. Решение о возобновлении соревнований будет приниматься с учетом развития событий, связанных с коронавирусом.

Также недавно свои турниры приостановили Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA).-0-