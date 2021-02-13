Финальный этап Кубка мира по биатлону пройдет в Эстерсунде

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап Кубка мира по биатлону сезона 2020/2021 вместо норвежского Холменколлена примет Эстерсунд (Швеция). Такая информация содержится на официальной странице Международного союза битлонистов (IBU) в Twitter, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось ранее на официальном сайте IBU, причиной отмены стартов в пригороде Осло, которые должны были пройти 18-21 марта, стал введенный властями Норвегии локдаун из-за пандемии коронавируса.

Также был скорректирован график проведения этапов Кубка мира. В Нове Место (Чехия) два кряду старта планетарного кубка пройдут с 1 по 14 марта, а уже 15 марта начнутся соревнования в Эстерсунде.-0-