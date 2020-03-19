Финальный этап Лиги чемпионов по мини-футболу в Минске перенесен

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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решающий этап Лиги чемпионов по мини-футболу в Минске перенесен в связи с коронавирусом. Такая информация размещена на официальном сайте УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Финал четырех" мини-футбольной Лиги чемпионов с участием двух испанских и двух российских клубов должен был пройти на площадке "Минск-Арены" с 24 по 26 апреля. Согласно жеребьевке, полуфинальные пары составили: "Барселона" - КПРФ, "Мурсия" - "Тюмень".
По сообщению УЕФА, информация об обновленном расписании турнира появится позже после тщательного анализа возможных вариантов.-0-