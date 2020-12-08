Финальный этап женской студенческой лиги по баскетболу стартует в Минске

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске стартует решающий этап соревнований женской студенческой лиги по баскетболу с участием четырех лучших команд белорусских вузов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном матче на площадке спорткомплекса РГУОР по улице Филимонова сыграют баскетболистки ГрГУ и БГУФК (начало в 14.00), а затем встретятся спортсменки БНТУ и БГПУ (16.00). Победители этих поединков 9 декабря разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за третье место.

В заявки участников "Финала четырех" включены спортсменки, которые входят в национальные сборные Беларуси. Так за команду Белорусского государственного педуниверситета имени Максима Танка планируют сыграть Анастасия Сущик и Анна Лаппо (сборная Беларуси по баскетболу 3х3). В составах дружин Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и Белгосуниверситета физической культуры выйдут несколько игроков молодежной сборной Беларуси (U-20). Вход на все матчи свободный, но в связи с эпидемиологической ситуацией болельщики должны соблюдать социальную дистанцию, находится в защитных масках и использовать антисептические средства.

Прямые трансляции игр будут организованы на сайте Белорусской федерации баскетбола.

В ноябре победителем мужской студенческой лиги стала команда БГУИР, обыгравшая в финале соперников из БНТУ - 95:74. Бронзовые медали завоевали баскетболисты БГУФК, разгромившие в матче за третье место сборную ГрГУ со счетом 99:63.

Организаторами соревнований являются Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация баскетбола, Белорусская ассоциация студенческого спорта и Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-