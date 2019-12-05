Финальный турнир ЧЕ-2021 по волейболу примут Польша, Чехия, Эстония и Финляндия

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальную часть чемпионата Европы 2021 по волейболу среди мужчин, как и предыдущий турнир сильнейших сборных континента, примут четыре страны. На сей раз это будут Польша, Чехия, Эстония и Финляндия. Такая информация содержится на сайте Европейской конфедерации волейбола, сообщает БЕЛТА.

Наибольшее число матчей пройдут в Польше: 15 встреч групповой фазы состязаний, четыре поединка 1/8 финала, половина четвертьфиналов, полуфиналы, матч за бронзу и решающая игра Евроволей-2021. Помимо сборных стран, принимающих финальный турнир, место в числе участников обеспечили себе команды Сербии, Словении, Франции, России, Италии, Украины, Германии и Бельгии. Еще 12 дружин определятся после стартов квалификации летом 2020 года.

На ЧЕ-2019, который проходил во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах, сборная Беларуси заняла 22-е место, добившись первой в своей истории победы в финальной части турнира. Подопечные Виктора Бекши обыграли на тай-брейке Финляндию со счетом 3:2. Чемпионами стали сербские волейболисты. В тройку сильнейших вошли также Словения и Польша.-0-