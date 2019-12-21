Финальный турнир ЧЕ-2021 по волейболу среди женщин примут Хорватия, Сербия, Болгария и Румыния

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальную часть чемпионата Европы-2021 по волейболу среди женщин, как и предыдущий турнир сильнейших сборных континента, примут четыре страны. На сей раз это будут Хорватия, Сербия, Болгария и Румыния. Такая информация содержится на сайте Европейской конфедерации волейбола, сообщает БЕЛТА.

Как и в нынешнем году, на Евро-2021 сыграют 24 команды. Помимо сборных стран, принимающих финальный турнир, место в числе участников обеспечили себе команды Турции, Италии, Польши, Нидерландов, Германии, России Бельгии и Азербайджана. Еще 12 дружин определятся после стартов квалификации летом 2020 года.

На первом этапе ЧЕ-2019 волейболистки сборной Беларуси играли в словацкой Братиславе и потерпели 5 поражений в 5 матчах. Подопечные Петра Хилько уступили командам России (0:3), Испании (1:3), Словакии (2:3), Германии (0:3) и Швейцарии (1:3), заняв 22-е место в итоговой таблице турнира. После этой неудачи брестский специалист покинул пост главного тренера сборной Беларуси, а его место занял Денис Матвеев. Чемпионками стали сербские волейболистки. В тройку сильнейших вошли также Турция и Италия-0-