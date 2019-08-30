Финальный турнир "Кожаного мяча" примет стадион ФК "Минск"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стадион футбольного клуба "Минск" в начале следующей недели станет ареной финального турнира юных футболистов "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С 3 сентября более 500 будущих футбольных звезд из 32 команд на протяжении четырех дней будут сражаться за награды в своих возрастных группах. Масштабный футбольный турнир начнется с хоккея - 2 сентября участники финального этапа "Кожаного мяча" посетят "Минск-Арену", где в первом матче чемпионата КХЛ хоккеисты минского "Динамо" примут нижнекамский "Нефтехимик".

На следующий день юные футболисты посетят открытую тренировку футбольной сборной Беларуси и смогут пообщаться с ведущими игроками страны, которые подготовили для ребят несколько подарков.

В турнире принимают участие ребята в возрасте от 9 до 14 лет. С прошлого года в соревнованиях наряду с мальчишками принимают участие и команды девочек. Первые матчи финала "Кожаного мяча" начнутся 3 сентября с 15.00 на стадионе ФК "Минск" (ул. Маяковского, д. 127/3), а победители и призеры во всех возрастных группах определятся 6 сентября. На первом этапе команды проведут поединки в группах, после чего пройдут стыковые матчи за итоговые места. Вход для всех желающих поддержать юных футболистов и футболисток свободный.

В этом сезоне в борьбу за выход в финальную стадию вели почти 33 тыс. детей и подростков из 2 569 команд во всех регионах страны.

Организаторами соревнований являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и Белорусский республиканский союз молодежи.-0-