Финальный турнир "Кожаного мяча" принимает Футбольный манеж в Минске

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Футбольном манеже в Минске сегодня стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии открытия председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов поздравил юных футболистов с началом решающего этапа и пожелал им побед и красивой игры. Все команды - участницы финала получили от АБФФ по 15 футбольных мячей.

В турнире в каждой из трех возрастных групп - младшей (игроки 2010-2011 годов рождения), средней (2008-2009) и старшей (2006-2007) - выступают по восемь дружин из Минска и всех областей, ставшие победителями региональных отборочных соревнований. Также лучших определят команды девочек 2009-2011 годов рождения. Сначала состоятся матчи группового раунда, а в заключительный день 19 марта пройдут стыковые поединки за итоговые места. Призеры состязаний станут обладателями медалей и ценных подарков. Лучшие игроки в своих игровых амплуа, а также лучшие бомбардиры станут обладателями фитнес-трекеров от Президентского спортивного клуба.

Этот финальный турнир должен был состояться в сентябре прошлого года, но в связи с эпидемиологической ситуацией был перенесен на март 2021 года. В соревнованиях принимают участие только ребята, которые занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

Отборочные состязания нового сезона "Кожаного мяча" уже стартовали и должны завершиться к маю. Для будущих футбольных звезд турнир является настоящим праздником, ведь помимо красивой игры и незабываемых впечатлений ребята уносят с собой бесценный игровой опыт.

Традиционно организаторами соревнований выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и БРСМ.-0-