Финальный турнир "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе дивизиона Б стартовал в Минске

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В спорткомплексе "Чижовка-Арена" стартовал финальный турнир республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь в старшей возрастной группе (2005-2006 годов рождения) дивизиона Б. Участвуют дружины из городов и районов страны, где нет крытых ледовых арен, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальной стадии состязаний 1-3 апреля выступают пять команд: "Двина" (Верхнедвинский район Витебской области), "Альянс" (Лельчицкий район Гомельской области), "Алмаз" (Дятловский район Гродненской области), "Уникум" (Борисовский район Минской области) и "Олимпия" (Осиповичский район Могилевской области). Им предстоит провести матчи по круговой системе.

В стартовый день состязаний "Уникум" крупно обыграл "Олимпию" - 16:0 (9:0, 2:0, 5:0), но уступил "Алмазу" - 3:9 (1:2, 2:5, 0:2). Кроме того, "Альянс" разобрался с "Двиной" - 11:1 (4:1, 5:0, 2:0).

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году. Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Минобразования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси и Президентский спортивный клуб.-0-