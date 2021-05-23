Финн Ари-Пекка Люкконен выиграл золото ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м вольным стилем

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финнский атлет Ари-Пекка Люкконен выиграл золотую медаль чемпионата Европы по плаванию в Будапеште (Венгрия) на дистанции 50 м вольным стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время победителя – 21,61 сек. Второе место занял Бенлджамен Прауд из Великобритании – 21,69 сек. Замкнул тройку сильнейших израильтянин Кристиан Гколомеев – 21,73 сек.
На 50 м дистанции баттерфляем у женщин не было равных многократной олимпийской чемпионке из Нидерландов Раноми Кромовиджоджо – 25,30 сек. Мелани Эник из Франции выиграла серебро – 25,46 сек. Третье место заняла Эмили Бекман из Дании – 25,59 сек.
На аналогичной дистанции брассом у женщин не было равных Бенедетте Пилато из Италии – 29,35 сек. Серебро выиграла финская спортсменка Ида Хулькко – 30,19 сек. Замкнула тройку сильнейших россиянка Юлия Ефимова – 30,22 сек. -0-