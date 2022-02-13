Финны одержали сверхволевую победу над шведами и вышли в 1/4 финала хоккейного турнира ОИ

13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Финляндии стали вторыми участниками четвертьфинальной стадии олимпийского турнира в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном поединке предварительной группы С финны после двух периодов, казалось бы, безнадежно уступали шведам - 0:3, но в третьей 20-минутке сумели сравнять результат, а на 3-й минуте овертайма Харри Песонен забросил победную шайбу - 4:3. В другом матче этого квартета словаки обыграли команду Латвии со счетом 5:2. Итоговое положение: Финляндия - 8 очков, Швеция - 7, Словакия - 3, Латвия - 0.

В группе А команда Канады сегодня встречается с китайскими хоккеистами, а сборная США играет с немцами. Положение команд после двух игровых дней: США - 6 очков, Канада - 3, Германия - 3, Китай - 0.

Первыми участниками четвертьфинального этапа вчера стали российские хоккеисты, уступившее в заключительной встрече квартета В сборной Чехии - 5:6 (в овертайме). Итоговое положение: Россия - 7 очков, Дания - 6, Чехия - 4, Швейцария - 1.

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После финиша первого этапа прямые путевки в четвертьфинал получают победители трех групп и лучшая сборная из занявших вторые места. Остальные команды проведут квалификационные игры за выход в 1/4 финала. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал должен состояться 20 февраля.

В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-