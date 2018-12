Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен победила в спринте на КМ в Поклюке

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен победила в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительница показала результат на финише 20 мин. 08,1 сек. (0+0). Второе место заняла итальянка Доротея Вирер - +14,8 сек. (0+0). Бронзовая награда у француженки Жюстин Бреза - +42,1 сек. (0+0).

It was prone agony in the Individual but today @kmakarainen was at her very best - not even two rapid-fire series from Dorothea Wierer could stop her. @BiatlonPokljuka



