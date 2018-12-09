Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Поклюке, Ирина Кривко - 7-я

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка Пхенчхана Ирина Кривко заняла седьмое место в гонке преследования на завершившемся в Поклюке первом этапе Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска смогла разместиться в итоговом протоколе на этой позиции благодаря удачной стрельбе. На четырех огневых рубежах она не допустила ни одного промаха.

Первое место заняла финская стреляющая лыжница Кайса Мякяряйнен – 29 мин. 16,9 сек. (0+0+0+0). Второе место у Доротеи Вирер из Италии - +41,3 сек. (0+0+0+0). На третьей позиции финишировала Паулина Фиалкова из Словакии - + 59,2 сек. (0+0+0+0).

Кайса Мякяряйнен и Доротея Вирер. Фото IBU

После четвертой стрельбы на заключительном отрезке Ирину Кривко смогла опередить лишь Клэр Иган из США, ставшая шестой. Белоруска отстала от победительницы Кайсы Мякяряйнен на 1 мин. 26,6 сек.

Другая представительница сборной Беларуси по биатлону Ирина Кручинкина была снята судьями за отставание на круг от лидеров.

Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет с 13 по 16 декабря в австрийском Хохфильцене. -0-