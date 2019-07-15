Финские арбитры рассудят ответный матч футболистов БАТЭ и "Пяста" в квалификации ЛЧ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригада финских арбитров рассудит ответный матч первого раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов между польским "Пястом" и борисовским БАТЭ, который состоится 17 июля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главным судьей назначен рефери ФИФА Антти Мунука, его ассистентами будут Юкка Хонканен и Рику Вихреявуори, резервный арбитр - Мохаммед Аль-Эмара. Инспектор - Драго Кос из Словении, делегат УЕФА - Янис Межецкис из Латвии. Встреча на городском стадионе в польском Гливице начнется в 21.00 по белорусскому времени. Первая игра, состоявшаяся 10 июля на поле "Борисов-Арены", завершилась вничью - 1:1.

Победитель двухраундового противостояния между чемпионами Беларуси и Польши в 2-м раунде квалификации ЛЧ встретится с лучшей командой пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия). В первой игре, прошедшей на поле североирландского клуба, со счетом 2:0 победили норвежские чемпионы.-0-