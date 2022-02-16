Финские хоккеистки второй раз подряд завоевали бронзу Олимпийских игр

16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Хоккеистки сборной Финляндии во второй раз подряд стали бронзовыми призерами Олимпийских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче за 3-е место финки разгромили команду Швейцарии с результатом 5:1. В Пхенчхане-2018 сборная Финляндии в игре за бронзу победила россиянок со счетом 3:2.

Завтра в решающем поединке за золото действующие олимпийские чемпионки спортсменки сборной США будут отстаивать свой титул в матче с командой Канады. Бомбардирскую гонку сейчас возглавляет канадка Сара Нурс, у которой 16 баллов (4 гола и 12 результативных передач).

Четыре года назад в финале ОИ американки одолели канадок в серии послематчевых буллитов - 3:2. Женский хоккей представлен на Олимпиаде в седьмой раз. Побеждали только заокеанские команды: канадки четыре раза становились олимпийскими чемпионками, два титула у сборной США.-0-