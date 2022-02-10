Финские хоккеисты одержали волевую победу над словаками на олимпийском турнире

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Финляндии одержали волевую викторию над командой Словакии на Олимпийских играх в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пропустив шайбу на 6-й минуте встречи, финны затем полностью доминировали и в итоге уверенно выиграли свой стартовый матч со счетом 6:2. В составе победителей хет-трик оформил нападающий уфимского клуба "Салават Юлаев" Сакари Маннинен, а у словаков дважды отличился Юрай Слафковски, выступающий в финском ТПС из Турку.

В стартовом поединке группы С сборная Швеции обыграла команду Латвии с минимальным перевесом в счете - 3:2. Две встречи пройдут сегодня в квартете А: серебряный призер ОИ-2018 сборная Германии сыграет с командой Канады, хоккеисты США проэкзаменуют дебютанта Игр сборную Китая. Вчера в предварительной группе В датская дружина неожиданно обыграла чехов с результатом 2:1. Действующие олимпийские чемпионы российские хоккеисты с огромным трудом одолели сборную Швейцарии - 1:0.

После завершения первого этапа прямые путевки в четвертьфинал получат победители трех групп и лучшая сборная из занявших вторые места. Остальные команды проведут квалификационные игры за выход в 1/4 финала. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал должен состояться 20 февраля. В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-