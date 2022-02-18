Финские хоккеисты победили словаков и вышли в финал олимпийского турнира

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Финляндии стали первыми финалистами олимпийского турнира в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном поединке финны переиграли сегодня команду Словакии с сухим счетом 2:0. За 4 минуты до первого перерыва Сакари Маннинен забросил первую шайбу в ворота голкипера минского "Динамо" Патрика Рыбара, в концовке заключительной трети матча словаки заменили вратаря шестым полевым игроком и получили второй гол - Харри Песонен отправил шайбу в пустые ворота. Соперник финской дружины по финалу определится сегодня после встречи сборной Швеции с действующими олимпийскими чемпионами россиянами.

Завтра неудачники полуфинальных игр проведут матч за бронзу, а победители 20 февраля встретятся в поединке за чемпионский титул.

В решающем матче Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в игре за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-