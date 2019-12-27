Финский форвард Тему Пулккинен переходит из минского "Динамо" в московское

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финский форвард Тему Пулккинен покидает "Динамо-Минск" и продолжит карьеру в стане их московских одноклубников. Минчане получат значительную компенсацию за досрочное расторжение контракта, едва ли не самую большую в истории выступления клуба в КХЛ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Тему Пулккинен присоединился к команде Крэйга Вудкрофта в сезоне 2018/2019. За 83 матча в форме минской дружины финн отметился 32 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами. В текущем сезоне он был лучшим снайпером команды, записав на свой счет 17 шайб и 10 передач.

Перед отъездом в Москву Тему Пулккинен обратился к болельщикам команды. "Я благодарен клубу за опыт, который здесь получил, а болельщикам - за поддержку в наиболее сложные моменты. Вы - самые лучшие! Уйти из "Динамо" было моим решением, и я благодарен руководству клуба за то, что оно не стало чинить мне препятствий. Понимаю, что покидаю команду не в самый лучший момент, но такова спортивная жизнь. Мне поступило хорошее предложение от амбициозного клуба, который уже в этом сезоне имеет шансы выиграть что-то значительное, а победы - это именно то, ради чего хоккеисты выходят на лед. Жаль, что за два моих сезона в "Динамо" нам так и не удалось оправдать надежды болельщиков. От себя могу сказать, что игроки и тренерский штаб бьются изо всех сил, чтобы изменить ситуацию. Желаю им и невероятным болельщикам "Динамо" удачи. Минск навсегда в моем сердце. Мне всегда будет приятно приезжать сюда и выходить на лед "Минск-Арены", - цитирует нападающего официальный сайт "Динамо-Минск".-0-