Финский хоккейный клуб "Таппара" вышел в финал Лиги чемпионов

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1 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. В Хоккейной лиге чемпионов определился второй финалист турнира – им стала "Таппара", представляющая чемпионат Финляндии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинальном матче хоккеисты из Тампере дома обыграли немецкий "Ред Булл Мюнхен" – 3:0. Данная встреча дважды переносилась на другую дату из-за вспышек коронавируса в составах обоих клубов. На пути к финалу в раунде плей-офф финны также прошли "Векше" из Швеции и французский "Руан".
В решающей игре Лиги чемпионов "Таппара" примет участие впервые – ранее команда четырежды останавливалась на стадии 1/8 финала. Соперником финнов в матче за титул станет шведский клуб "Регле". Финал турнира состоится 1 марта в Энгельхольме.-0-