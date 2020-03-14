Финский "Йокерит" официально отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" из Хельсинки отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ и снялся с турнира из-за ситуации с коронавирусом. Такая информация содержится на официальном сайте финской команды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, дружина из Хельсинки не будет проводить матчи второго раунда с санкт-петербургским СКА.

Финский "Йокерит" в первом раунде плей-офф оставил не у дел ярославский "Локомотив" — 4:2, а СКА выбил из розыгрыша Кубка Гагарина подмосковный "Витязь" (4:0).

Серия поединков между российской и финской командами должна была стартовать 17 марта в Санкт-Петербурге.

Хоккеисты минского "Динамо" в этом сезоне выступили крайне неудачно, заняв последнее место среди всех 24 участников регулярного чемпионата КХЛ.-0-