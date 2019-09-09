Финский легионер минского "Динамо" Тему Пулккинен признан лучшим форвардом недели КХЛ

9 сентября, Минск /БЕЛТА/. Финский легионер минского "Динамо" Тему Пулккинен признан лучшим форвардом первой недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тему Пулккинен на старте отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной результативной передачей в четырех матчах и является на данный момент лучшим снайпером КХЛ.

Лучшим новичком назван еще один нападающий минского "Динамо" Игорь Мартынов. В четырех матчах молодой форвард отметился четырьмя результативными передачами.

Лучшим защитником признан Яков Рылов из московского "Спартака", набравший в четырех матчах три очка (2 шайбы + 1 передача). Финский вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола стал лучшим голкипером, он провел три матча, отразив 95,83% бросков.-0-