Финский лыжник Ииво Нисканен завоевал золото ОИ в гонке с раздельным стартом

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Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Финский лыжник Ииво Нисканен стал олимпийским чемпионом в гонке с раздельным стартом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спортсмены выявляли сильнейшего на 15-километровой дистанции классическим стилем. Ииво Нисканен взял золото на третьей олимпиаде кряду: в 2014 году финн стал чемпионом в командном спринте, а в 2018-м первенствовал в марафоне. Компанию Ииво Нисканену на подиуме составили свежеиспеченный олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов из России, проигравший 23,2 сек., а также победитель пекинского спринта норвежец Йоханнес Клэбо (отставание - 37,5 сек.).
Представитель Беларуси Егор Шпунтов занял 68-е место, уступив Ииво Нисканену 6 мин. 10,4 сек.
Всего на старт разделки вышли 97 спортсменов.-0-