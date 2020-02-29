Финский лыжник Ийво Нисканен победил в гонке на 15 км классикой на этапе КМ в Лахти

Ийво Нисканен. Фото suomiurheilu.com
29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой финского лыжника Ийво Нисканена завершилась гонка на дистанции 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Финн показал на финише время 32 мин. 15,5 сек. Вторым стал россиянин Александр Большунов (отставание от победителя 10,1 сек.). Замкнул тройку сильнейших норвежец Ханс Кристер Холунд (32 мин. 44,3 сек.).
Белорусский лыжник Михаил Семенов преодолел дистанцию за 35 мин. 6,1 сек., заняв в итоговом протоколе 44-ю позицию. Всего финишировали 60 спортсменов.
Этап Кубка мира в Лахти завершится завтра 1 марта мужскими и женскими эстафетными гонками. -0-