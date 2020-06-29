FISA определила дату и место проведения финальной квалификационной регаты к Играм в Токио

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация академической гребли (FISA) определила дату и место проведения финальной квалификационной регаты к Олимпиаде в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Последняя возможность отобраться в число участников главных стартов четырехлетия в столице Японии будет предоставлена мастерам академической гребли с 16 по 18 мая 2021 года в Люцерне (Швейцария). Континентальный отбор в данном виде спорта пройдет в Варезе (Италия) 5-7 апреля 2021 года. Там же с 9 по 11 апреля состоится чемпионат Европы.

В 2019 году на чемпионате мира по академической гребле в австрийском Линце, где было разыграно большинство пропусков на Игры, белорусские спортсмены завоевали две лицензии на токийскую Олимпиаду. Отличились экипажи женской двойки парной легкого веса (Елена Фурман и Анастасия Янина) и мужской двойки распашной (Сергей Володько и Дмитрий Фурман).

На Играх XXXII Олимпиады в Токио, которые пройдут в 2021 году, будет разыграно 14 комплектов наград, поровну в состязаниях у мужчин и женщин.-0-