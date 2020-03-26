Международная федерация университетского спорта приняла решение об отмене всех соревнований до августа

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация университетского спорта (FISU) из-за пандемии коронавируса приняла решение об отмене всех соревнований, которые должны были пройти до августа 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу федерации.

Таким образом, FISU отказалась от проведения планетарных форумов по американскому футболу, велосипедному спорту, гандболу, гольфу, пляжному волейболу, флорболу, триатлону, парусному спорту, ушу, футзалу, сквошу и тайскому боксу, спортивному ориентированию.

"Безопасность наших спортсменов, официальных лиц, персонала, зрителей имеет для нас первостепенное значение, - заявил президент FISU, министр спорта России Олег Матыцин. - Мы будем принимать решения, держа в приоритете безопасность участников и общественности. Мы выражаем наше сожаление тем спортсменам, которые хотели принять участие в соревнованиях. Мы благодарны местным организационным комитетам за проделанную работу и за их помощь в этой беспрецедентной ситуации".

Также будет перенесен на сентябрь международный образовательный форум FISU Leaders Academy, который был запланирован 10-16 июня в Казани.

Об отмене или переносе IX чемпионата мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ, который должен пройти в Заславле с 21 по 23 августа на базе РЦОП по гребным видам спорта, речи пока не идет.-0-