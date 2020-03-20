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20 марта 2020, 21:55

FIVB объявила об отмене состязаний серии Мирового тура по пляжному волейболу в Варшаве и переносе еще четырех этапов

Фото FIVB
Фото FIVB
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об отмене соревнований серии Мирового тура по пляжному волейболу в Варшаве и переносе на неопределенный срок еще четырех этапов тура из-за угрозы коронавируса. Все соревнования были запланированы на май, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт федерации.

Отмененный четырехзвездочный этап в Польше должен был пройти 27-31 мая. Категорию "четыре звезды" также имеют отложенные этапы в Бразилии (6-10 мая) и Чехии (20-24 мая). Кроме этого в число перенесенных попали соревнования во Вьетнаме (6-9 мая) и Латвии (6-10 мая).

"FIVB будет продолжать работать в тесном сотрудничестве с организаторами, чтобы найти лучшие альтернативные даты проведения мероприятий. Главным приоритетом является защита здоровья и благополучия игроков, официальных лиц и болельщиков. FIVB регулярно следит за развитием ситуации в полном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения, Международным олимпийским комитетом и другими соответствующими органами здравоохранения и спорта", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте FIVB.-0-

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