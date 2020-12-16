FIVB представила логотип ЧМ-2022 по волейболу

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация волейбола (FIVB) представила логотип и фирменный стиль чемпионата мира-2022 среди мужских команд, который пройдет в России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе организации.

"Представленный фирменный стиль чемпионата мира демонстрирует лучшее, что есть в волейболе, - страсть, силу и невероятные результаты спортсменов. Эта уникальная комбинация делает бренд чемпионата мира 2022 года по-настоящему динамичным и вдохновляет миллионы болельщиков по всему миру", - сказал президент FIVB Ари Граса.

Соревнования пройдут в десяти городах соседней страны с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга матчи планетарного форума примут Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.-0-