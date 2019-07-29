ФК "Динамо-Киев" под руководством Александра Хацкевича завоевал Суперкубок Украины

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты киевского "Динамо" под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича завоевали Суперкубок Украины, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем матче, который состоялся в Одессе, динамовцы были сильнее принципиальных соперников из донецкого "Шахтера". Во время матча киевлянам приходилось отыгрываться. В составе "горняков" точный удар на 45-й минуте после розыгрыша углового нанес Алан Патрик. Подопечные Александра Хацкевича отыгрались под занавес второго тайма. Голами отметились защитник Никита Бурда (80-я минута) и Денис Гармаш (83-я минута).
Для "Динамо" это второй трофей под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича, годом ранее киевляне также выиграли Суперкубок Украины.-0-
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