ФК "Динамо-Киев" под руководством Александра Хацкевича завоевал Суперкубок Украины

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты киевского "Динамо" под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича завоевали Суперкубок Украины, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче, который состоялся в Одессе, динамовцы были сильнее принципиальных соперников из донецкого "Шахтера". Во время матча киевлянам приходилось отыгрываться. В составе "горняков" точный удар на 45-й минуте после розыгрыша углового нанес Алан Патрик. Подопечные Александра Хацкевича отыгрались под занавес второго тайма. Голами отметились защитник Никита Бурда (80-я минута) и Денис Гармаш (83-я минута).

Для "Динамо" это второй трофей под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича, годом ранее киевляне также выиграли Суперкубок Украины.-0-