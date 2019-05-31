ФК "Динамо-Минск" объявил об отставке главного тренера Романа Пилипчука

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Динамо-Минск" объявил об отставке главного тренера Романа Пилипчука, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Руководить командой в Витебске, где 1 июня динамовцы сыграют матч чемпионата Беларуси, будет Радислав Орловский.

Отставка Романа Пилипчука произошла в связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств специалиста из-за временно нестабильной финансовой ситуации в клубе.

Также команду покинут ассистенты наставника: Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук.

Как сообщалось, минчане ранее объявили о смене генерального директора, им стал Андрей Толмач.-0-